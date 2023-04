Polícia conclui que autor de ataque em creche de SC agiu sozinho

Celular do assassino passou por perícia; atentado resultou na morte de quatro crianças na semana passada

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Moradores prestaram homenagens às vítimas do ataque na creche Cantinho Bom Pastor



A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu que o autor de ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, agiu sozinho. A informação é do delegado-geral de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. O delegado chegou a conclusão após uma perícia do celular do assassino. Após o atentado, o homem se entregou à Polícia Militar (PM) e no dia seguinte, após audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Estado. Ele é investigado por quatro homicídios qualificados e quatro tentativas de homicídio qualificados. O aparelho foi analisado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Diretoria Estadual de Investigações Criminais. Ainda segundo o delegado, não há indícios de que o ataque tenha relação com algum jogo de internet. O homem possui quatro passagens pela polícia por briga em casa noturna e por ter esfaqueado o padrasto. Além disso, ele também possui outras duas passagens por posse de cocaína e por ter esfaqueado o cão do padrasto. O ataque resultou na morte de quatro crianças. Outras cinco ficaram feridas. As vítimas tinham entre 4 e 7 anos de idade. A polícia pretende ouvir todas as pessoas da investigação nesta segunda-feira, 10, e terça, 11. Também foi solictado uma exame de sangue, para saber se o investigado estava sob o efeito de drogas durante a ação.