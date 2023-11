Polícia de Goiás apreende adolescente que agrediu professor em sala de aula

Agressão ocorreu dentro de um colégio estadual na última sexta-feira, 10; aluno não gostou das medidas disciplinares impostas pela coordenação da escola e agrediu o profissional, aponta as investigações

Divulgação/Polícia Civil de Goiás Adolescente agrediu professor em sala de aula e foi apreendido pela Polícia Civil



A Polícia Civil de Goiás apreendeu, nesta sexta-feira, 17, um adolescente de 17 anos que agrediu um professor da rede pública de ensino dentro de uma sala de aula, em Goianira-GO. O crime foi registrado por câmeras de segurança. A agressão ocorreu na quinta-feira, 9, em um colégio estadual. Segundo as investigações, o aluno não gostou das medidas disciplinares impostas pela coordenação da escola, levantou da carteira, e agrediu o professor. A vítima chegou a ser arremessada ao chão. As agressões foram cessadas após os coordenadoras intervirem. De acordo com a Polícia Militar (PMGO), o estudante estava conversando muito durante a aula e professor pediu para que ele parasse. O jovem não obedeceu e, por isso, o profissional chamou a coordenadoria da escola. Após tomar conhecimento dos fatos, a polícia representou pela apreensão do adolescente. O jovem será apresentado ao Ministério Público e ficará à disposição do Poder Judiciário.