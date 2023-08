Polícia de MG prende cinco suspeitos de jogar drogas e celulares para dentro de presídio

Ação tinha como alvo integrantes de uma facção criminosa atuante no tráfico de drogas, tanto na venda ilícita de maconha quanto no refino e comercialização de cocaína

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu cinco pessoas na Grande BH de jogar drogas e celulares para dentro do presídio de São Joaquim de Bicas, também situado na Região Metropolitana. As prisões foram efetuadas nos bairros Imbiruçu e PTB, em Betim, e no Palmital, em Santa Luzia. Durante a ação, foram apreendidos três veículos, uma motocicleta, uma barra de cocaína, produtos químicos utilizados no refino da droga, 93 pinos de cocaína prontos para a distribuição, celulares, dinheiro e uma prensa hidráulica. A ação tinha como alvo integrantes de uma facção criminosa atuante no tráfico de drogas, tanto na venda ilícita de maconha quanto no refino e comercialização de cocaína. As investigações apontam que o grupo utilizava drones para conseguir levar o material ilícito para dentro da unidade prisional.

Segundo a polícia, um homem de 27 anos é suspeito de coordenar o abastecimento de vários bairros. de Santa Luzia (Conjunto Palmital, São Benedito Industrial Americano e Petrópolis) e de Betim (São Caetano, PTB, Imbiruçu e Santa Cruz). Ele está preso há seis meses na Penitenciária Nelson Hungria. Um homem de 21 anos, suspeito de ser o responsável elo refino de cocaína, assim como pela distribuição e gerência dos pontos de venda de drogas da organização criminosa está entre os cinco presos. A identidade de nehum dos investigados foi revelada.