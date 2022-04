Polícia de São Paulo pede prisão preventiva do empresário Saul Klein

Pedido foi feito na quinta-feira, 28, e foi baseado nas investigações de crimes sexuais que supostamente cometidos pelo filho do fundador das Casas Bahia

Reprodução/Facebook Fabio Palacio Pedido foi feito pela Polícia Civil de São Paulo e caberá ao MP decidir se aceita ou não as denúncias



A Polícia Civil do Estado de São Paulo indiciou e pediu a prisão preventiva do empresário Saul Klein, filho de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). O pedido de prisão foi feito na quinta-feira, 28, e é baseado nas investigações de crimes sexuais supostamente cometidos contra 14 mulheres com idades entre 16 e 24 anos que estão testemunhando no inquérito. Klein foi indiciado por organização criminosa, redução à condição análoga à escravidão, tráfico de pessoas, estupro, estupro de vulnerável, casa de prostituição, favorecimento à prostituição ou qualquer tipo de exploração sexual de criança, ou de adolescente, ou de vulnerável. Outras nove pessoas que também são suspeitas de envolvimento foram indiciadas. O caso será analisado pelo Ministério Público (MP), que vai decidir se denuncia ou não os envolvidos.

