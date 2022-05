Polícia de SP faz ação contra falsos entregadores após morte de jovem na zona sul

Agentes abordaram mais de 740 veículos na capital paulista entre sexta-feira e sábado; nove pessoas foram presas

Reprodução/Facebook Polícia fez ação contra falsos entregadores na capital paulista



As polícias Civil e Militar de São Paulo realizaram uma ação neste fim de semana com objetivo de combater delitos cometidos por suspeitos que fingem ser entregadores de aplicativo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os agentes abordaram mais de 740 veículos na capital paulista entre sexta-feira, 29 e sábado, 30. Nove pessoas foram detidas neste período, mas a polícia não informou o motivo das prisões. Foram abordadas 743 motos, 13 automóveis e 81 bicicletas, segundo a pasta. A ação ocorreu após uma série de roubos cometidos por motociclistas disfarçados de entregadores. Entre os casos está o de Renan Silva Loureiro, de 20 anos, morto por um falso entregador na semana passada durante um assalto no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. O suspeito, Acxel Gabriel de Holanda Peres, se entregou à Polícia Civil e foi preso na última sexta-feira.