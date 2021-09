Polícia detém 388 pessoas em operação na Baixada Santista

Uma operação do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 6 realizada por 374 policiais civis na Baixada Santista entre a manhã da última quarta-feira, 22, e a sexta, 24, prendeu 388 pessoas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo , Também foram apreendidos R$ 55,8 mil, 42,4 quilos de maconha, cocaína e crack, 31 unidades unidades de ecstasy, 36,1 litros de outras drogas, 24 veículos e nove armas de fogo. O objetivo da ação era capturar foragidos da Justiça, cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, além de combater o tráfico de drogas. A operação foi realizada em parceria entre as delegacias de Santos, Itanhaém, Registro, Jacupiranga e Praia Grande, nos 24 municípios que compõem a Baixada Santista e Vale do Ribeira.