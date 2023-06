Polícia do Maranhão prende falso médico suspeito pela morte de uma criança em 2011

Homem foi detido pelos crimes de homicídio qualificado, exercício ilegal da medicina, apropriação indébita, estelionato e falsidade ideológica

Reprodução/Freepik Homem tentou fugir, mas foi capturado por agentes da Polícia Civil



A Polícia Civil do Maranhão prendeu, nesta sexta-feira, 2, um falso médico suspeito pela morte de uma criança em 2011. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o homem pelos crimes de homicídio qualificado, exercício ilegal da medicina, apropriação indébita, estelionato e falsidade ideológica. O suspeito foi localizado no bairro Anjo da Guarda, em São Luís. Segundo as investigações da polícia, o homem, que não teve a identidade revelada, teria falsificado o registro de médico para exercer a função. O rapaz também é apontado pela corporação como responsável pela morte de uma criança de 4 anos, em atendimento, no ano de 2011. Segundo a polícia, ele tentou fugir dos agentes pulando muros e invadindo residências, mas acabou sendo capturado. O suspeito foi conduzido foi encaminhado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.