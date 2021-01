Polícia do MS investiga morte de adolescente encontrado em freezer na casa da avó

Corpo do adolescente de 15 anos foi encontrado por um primo na cidade de Campo Grande; jovem não tinha sinais de violência e estava seminu

Polícia Civil do Mato Grosso do Sul/Divulgação https://jovempan.com.br/noticias/brasil/policia-do-ms-investiga-morte-de-adolescente-encontrado-em-freezer-na-casa-da-avo.html



A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul investiga a morte de um adolescente de 15 anos encontrado dentro de um freezer na casa da avó na cidade de Campo Grande na tarde da última segunda-feira, 11. De acordo com ocorrência registrada na polícia, o jovem foi encontrado por um primo que chegou à residência, chamou por ele e pulou o muro após não obter respostas. O jovem viu o corpo ao abrir um freezer que fica na parte externa da residência, no bairro da Vila Adelina. A vítima trajava apenas cueca. Sinais de violência não foram encontrados no corpo e na casa foram recolhidos um notebook, um celular e uma faca. Segundo a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, o caso é investigado pela Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA).