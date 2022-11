Polícia do Rio faz operação contra AutiBank por suspeita de estelionato e pirâmide financeira

Yuri Medeiros, fundador da empresa, também é alvo da Operação Quimera; ao menos 30 vítimas foram identificadas, com prejuízo estimado em R$ 3 milhões

Reprodução/Instagram @cadeiaparayurimedeiros Yuri Medeiros é um dos alvos da operação



A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação contra Yuri Medeiros, fundador da Autibank Pagamentos, empresa suspeita de estelionato e pirâmide financeira. Apelidada de Operação Quimera, a ação foi realizada nesta quinta-feira, 3, e contou com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão no Centro do Rio de Janeiro e na cidade de Niterói, na Região Metropolitana da capital. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), ao menos 30 vítimas perderam R$ 3 milhões entre 2020 e 2021 com a Autibank. Entretanto, existem relatos de prejuízos em outros 12 estados e no Distrito Federal, que somam R$ 100 milhões em perdas. A empresa não está cadastrada no Banco Central. “Os golpistas se apresentavam como empresa de investimento, mas não tinham autorização do Banco Central para operar. Além disso, eles fizeram propaganda em shows de cantores consagrados transmitidos pela internet como forma de ganhar a confiança dos investidores”, informou a Polícia Civil através de nota.