Polícia do Rio faz operação para prender suspeito de ataque contra Porta dos Fundos

Reprodução/TV Globo Suspeito identificado era o único dos cinco envolvidos que não usava capuz na hora do ataque



A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza, nesta terça-feira (31), uma operação para buscar um dos suspeitos de atacar a produtora do Porta dos Fundos. O nome do procurado não foi divulgado, mas há um mandado de prisão contra ele – o único das envolvidos que não estava usando capuz na hora da ação, que ocorreu no último dia 24.

Até momento, foram apreendidos munição, uma arma falsa, computador e uma camisa de entidade filosófica e política, além de dinheiro.

Relembre

No dia do ataque, o grupo jogou bombas caseiras na sede da produtora e depois fugiu. Uma câmera de segurança interna do canal de humor mostra o momento em que o local é atingido por coquetéis molotov. Um segurança, que estava no local, quase foi atingido – por isso, o caso está sendo investigado como crime de explosão e tentativa de homicídio.

O canal de humor se tornou alvo de críticas desde o lançamento do especial de Natal A Primeira Tentação de Cristo, na Netflix. A produção mostra um Cristo gay, interpretado por Gregório Duvivier, com um namorado. O personagem é surpreendido por uma festa, em que é revelado que ele é Filho de Deus e fora adotado por José e Maria. Um abaixo-assinado online pediu a retirada do programa do serviço de streaming.