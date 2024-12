Polícia do Rio prende líder do TCP e encontra arsenal

Suspeito é apontado como um dos principais envolvidos em roubos de veículos para a facção; operação apreendeu dois fuzis, uma pistola, carregadores e munições

Reprodução/X/@pegavisaorjnews Policiais rendem Nikolas Leonardo da Silva Oliveira na Rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, zona norte do Rio



Nikolas Leonardo da Silva Oliveira, conhecido pelo apelido de Índio, foi detido em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Ele é apontado como um dos principais envolvidos em roubos de veículos para o Terceiro Comando Puro (TCP). A ação policial foi realizada pela 22ª DP (Penha), que já monitorava suas atividades criminosas. A captura de Índio ocorreu na Rua Teodoro da Silva, onde ele estava transportando armamentos e munições destinados ao morro São Carlos.

Os materiais, segundo a polícia, seriam utilizados em conflitos entre facções rivais. Os roubos de carros realizados por ele eram fundamentais para o financiamento das operações do TCP, especialmente na aquisição de armamentos. Além de sua atuação no roubo de veículos, Nikolas estava envolvido em confrontos diretos entre o TCP e o Comando Vermelho (CV) em diversas comunidades da zona norte do Rio. A polícia já havia emitido um mandado de prisão contra ele, relacionado a um caso de roubo de carro.

Durante a operação que resultou em sua prisão, as autoridades apreenderam um arsenal considerável, incluindo dois fuzis, uma pistola, além de carregadores e munições. Também foram confiscados rádios transmissores, que indicam a organização e a comunicação entre os membros da facção. A prisão de Índio representa um golpe significativo nas atividades do TCP na região.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA