Polícia do RJ investiga se alunas tiveram nudes falsos criados por inteligência artificial

Possibilidade passou a ser apurada depois que alunas de um colégio da Barra da Tijuca tiveram imagens adulteradas; pelo menos 25 denúncias foram registradas

Reprodução/Freepik Imagens são adulterados através de aplicativos de inteligência artificial



A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se alunas de colégios públicos e privados tiveram nudes falsos criados por inteligência artificial. Segundo o repórter Rodrigo Viga, da Jovem Pan News, as investigações foram iniciadas depois que alunos de uma escola da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, pegaram fotos de colegas nas redes sociais e, através das imagens, criaram nudes falsos das alunas pelo aplicativo de inteligência artificial. De acordo com o repórter, a polícia recebeu 25 de núncias de mães de alunas que foram vítimas da prática. Se comprovado a prática, os infratores poderão ser enquadrados no artigo 241C do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual”. A pena prevista é de três anos de prisão e multa. A prática ficou conhecida após a atriz Isis Valverde, de 36 anos, prestar um Boletim de Ocorrência (B.O), após ser avisa que um nudes dela estava circulando pela internet. No entanto, as imagens não eram verdadeiras. Na foto original, a atriz usava biquíni. A adulteração foi descoberta após Isis notar a ausência de tatuagens na foto falsa. Ela não foi a única famosa vítima da prática. As atrizes Emma Watson e Scarlett Johansson, além da cantora Taylor Swift, também fora vítimas do crime.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga