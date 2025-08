Polícia do RJ resgata 90 aves silvestres que seriam vendidas em feira livre

Agentes da Delegacia do Meio Ambiente prenderam dois homens que transportavam animais no porta-malas; criminosos foram autuados em flagrante por receptação qualificada, associação criminosa e maus-tratos

Marcelo Camargo/Agência Brasil As aves silvestres apreendidas serão encaminhadas ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)



Agentes da Delegacia do Meio Ambiente resgataram, nesta terça-feira (5), 90 aves silvestres e prenderam dois homens transportando pássaros no porta-malas de um carro. Eles foram flagrados na descida da Serra de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio. A ação foi realizada em conjunto com as polícias militar, federal e Rodoviária Federal. As investigações apontaram que os criminosos saíram de Minas Gerais com destino a Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde as aves da espécie trinca-ferro seriam vendidas em uma feira livre. As investigações identificaram a relação dos criminosos com o comércio ilegal de animais silvestres

Os pássaros foram encontrados em caixas de papelão de pequenas dimensões, caracterizando maus-tratos. As aves silvestres apreendidas serão encaminhadas ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no Rio de Janeiro. Os nomes dos presos não foram revelados.

Flagrante

Os dois criminosos foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação qualificada, associação criminosa e maus-tratos a animais. As investigações continuam para identificar e responsabilizar outros envolvidos no esquema criminoso. A pena para quem trafica animais silvestres varia de seis meses a um ano de prisão e multa. Estima-se que cerca de 38 milhões de animais silvestres são retirados do Brasil anualmente para o comércio ilegal, sendo essa a terceira maior atividade ilícita do mundo, perdendo apenas para o tráfico de armas e drogas. A Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (Renctas) considera que esse comércio ilegal movimente entre US$ 10 e US$ 20 bilhões por ano no mundo, sendo que 10% desse valor corresponde ao Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Origem

O trinca-ferro é uma espécie nativa do Brasil. Seu nome popular se refere à força do seu bico, capaz de trincar frutos e sementes. O pássaro é apreciado por seu canto melodioso e alvo do tráfico de animais silvestres. Devido ao canto, o trinca-ferro é comercializado clandestinamente nas feiras livres montadas nos finais de semana nos municípios da Baixada Fluminense.

*Com informações da Agência Brasil