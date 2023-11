Polícia do RS prende sete pessoas por apologia ao nazismo e associação criminosa

Foram apreendidos fardamentos inspirado no exército nazista, armas brancas, simulacros de arma de fogo e literatura com conteúdo fascista; um adolescente foi detido

PCRS/Divulgação Operação tem como objetivo combater crimes de ódio e desarticular organização responsável pelo aliciamento via redes sociais



A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou nesta terça-feira, 14, a prisão preventiva de sete investigados por crimes de apologia ao nazismo e associação criminosa, bem como por mandados de busca e apreensão em 23 endereços. Um adolescente também foi detido pela mesma acusação. A ação faz parte da terceira fase da Operação Accelerare e contou com a participação de 100 policiais civis. Foram também apreendidos materiais e simbologias de apologia ao nazismo, fardamento inspirado no exército nazista, armas brancas, simulacros de arma de fogo e literatura com conteúdo fascista e nazista. Os mandados de busca e apreensão foram realizados no Rio Grande do Sul, Curitiba (PR), São Paulo (SP), Araçoiaba da Serra (SP), Ribeirão Pires (SP) e Fortaleza (CE).

A operação já dura sete meses e teve início após uma denúncia anônima relatar a existência de diversos grupos neonazistas e extremistas no Rio Grande do Sul. As operações contaram com o apoio da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e levaram à prisões de suspeitos e apreensão de equipamentos eletrônicos. Segundo os agentes de segurança, o conteúdo extraído de telefones celulares, permitiu a identificação de diversas células ou grupos neonazistas com características extremistas, separatistas e racistas. A operação tem objetivo de combater crimes de ódio e desarticular uma organização responsável pelo aliciamento de colaboradores via redes sociais, jogos e aplicativos de mensagens.