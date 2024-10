Polícia encontra carro roubado da equipe de segurança de Lula

Equipe do 3º Distrito Policial da cidade recebeu informações sobre a localização do veículo, que foi encontrado em um estacionamento de um supermercado nas proximidades

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula teve carro roubado em São Bernardo do Campo



A polícia recuperou na manhã deste sábado (5) um Volkswagen T-Cross que havia sido furtado de uma equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O incidente ocorreu em São Bernardo do Campo, durante uma vistoria de segurança na Escola Estadual Doutor João Firmino Correia de Araújo, local onde o presidente costuma votar. A equipe do 3º Distrito Policial da cidade recebeu informações sobre a localização do veículo, que foi encontrado em um estacionamento de um supermercado nas proximidades. Além do carro, diversos pertences foram recuperados, incluindo relógios, um celular, um tablet, um notebook, cartões bancários, um crachá e uma carteira de habilitação.

O roubo foi perpetrado por dois homens armados que abordaram uma motorista, levando não apenas o veículo, mas também celulares e equipamentos de trabalho de funcionários da Presidência. A motorista, que estava sozinha no carro, relatou que os criminosos a forçaram a sair do automóvel enquanto três agentes de segurança realizavam a verificação na escola. De acordo com informações do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o T-Cross era um veículo alugado e a motorista envolvida no incidente era funcionária da locadora.

