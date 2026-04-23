Polícia encontra em rodovia de SP professor que estava desaparecido há cinco anos

O homem foi abordado por agentes enquanto caminhava às margens da estrada de Taquaritinga

Divulgação/Polícia Rodoviária O professor universitário reencontrou a mãe na base da polícia rodoviária em Araraquara



A Polícia Rodoviária de São Paulo encontrou na terça-feira (21) um professor universitário que estava desaparecido há mais de cinco anos. O homem foi abordado por agentes na Rodovia Washington Luís, no trecho de Taquaritinga, no interior do estado.

Durante patrulhamento da rodovia, os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) viram um homem caminhando às margens da estrada. Em razão do risco de atropelamento, a equipe fez a abordagem padrão de prevenção.

Ao constatar que se tratava do professor desaparecido, os agentes contactaram a família, que reside na capital, para reencontrá-lo na base operacional de Araraquara.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que os familiares do homem foram orientados a fazer o registro de que o professor foi encontrado junto à Polícia Civil. O órgão ainda reforçou que os casos de desaparecimento devem ser “comunicados imediatamente” após ser notada “a ausência da vítima para serem iniciadas as buscas pelas autoridades”.

Reencontro com a família

A mãe do professor, de mais de 70 anos, ficou comovida ao reencontrar o filho. Ela o abraçou e ainda contou acreditar que o filho estava morto.