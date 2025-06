Polícia encontra sangue em carro de empresário achado morto em buraco de obra no Autódromo de Interlagos

Em nota, a SSP informou que solicitou uma nova perícia no veículo da vítima; exames de confronto genético serão feitos para saber se o material encontrado é de Adalberto Amarillo dos Santos Júnior

Arquivo Pessoal Empresário desapareceu na noite de 31 de maio, quando participava do evento Festival Interlagos 2025: Edição Moto no autódromo de Interlagos



A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que encontrou material biológico no carro do empresário Adalberto Amarillo dos Santos Júnior, encontrado morto em uma área em obras nas proximidades do Autódromo de Interlagos na manhã da última terça-feira.

Em nota, a SSP informou que solicitou uma nova perícia no veículo da vítima. Exames de confronto genético serão feitos para saber se o material encontrado é de Adalberto. Segundo informações da TV Globo, as manchas de sangue encontradas estavam ao lado da porta, no assoalho traseiro, atrás do banco do passageiro e no banco de trás do veículo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ainda conforme a polícia, a peça de roupa apreendida próximo ao local onde o corpo foi encontrado não foi reconhecida pela família como pertencente à vítima. Quando foi visto pela última vez, Adalberto trajava calça jeans, jaqueta, tênis e capacete. Ao ser retirado do buraco, ele estava sem as calças e o par de tênis. O capacete que ele usou no evento com motocicletas que acontecia no autódromo estava no local, assim como a carteira e o celular de Adalberto.

Entenda o caso

O empresário desapareceu na noite do dia 31 de maio, quando participava do evento Festival Interlagos 2025: Edição Moto no autódromo de Interlagos. O corpo da vítima foi encontrado quatro dias após o seu desaparecimento e foi localizado por um funcionário que atuava na obra – em área sinalizada e totalmente isolada por tapumes e barreiras de concreto na região do Autódromo.

Quem era o empresário

Adalberto tinha 35 anos, era casado e se apresentava nas redes sociais como empresário e optometrista (profissional com graduação em optometria, e com capacidade para realizar exames oftalmológicos básicos e prescrever óculos de grau).

Ele trabalhava em uma ótica que tem unidades em Osasco e em Barueri, na Grande São Paulo. Nas redes sociais, mostrava proximidade com o universo das corridas. Tinha o hobby de viajar de moto e também exibia fotos pilotando kart, modalidade da qual dizia ser três vezes campeão paulista.

O caso segue em investigação. A SSP afirmou que aguarda a finalização de todos os laudos solicitados e continua coletando depoimentos de familiares e testemunhas para auxiliar no completo esclarecimento da dinâmica dos fatos e na conclusão das causas da morte.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira