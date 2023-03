Polícia faz operação contra grupo suspeito de organizar ataques no Rio Grande do Norte

Batizada de ‘Normandia’, ação envolveu 100 policiais e cumpriu 54 mandados, sendo 30 de prisão preventiva e 24 de busca

Divulgação/Sesed Ação contou com participação de policiais civis, militares e federais



A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) do Rio Grande do Norte deflagrou para desarticular uma organização criminosa que atuava no Estado. A ação foi realizada pela Força-Tarefa Susp Natal, envolvendo as polícias Civil, Militar e Federal, além do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER). Apelidada de Operação Normandia, a ação foi deflagrada no começo desta sexta-feira, 17, cumprindo 54 mandados judiciais, sendo 30 de prisão preventiva e 24 de busca, em 22 alvos. Ao todo, mais de 100 policiais participaram da operação, que contou ainda com o apoio aéreo de um helicóptero do CIOPAER. O grupo que era alvo da ação tinha como característica principal atuar no tráfico de drogas, em assaltos e atentar contra agentes da segurança pública potiguar. Nos últimos cinco anos, quatro policiais foram alvos de atentados. De acordo com a Sesed, a organização movimentava aproximadamente R$ 150 mil por mês com tráficos e assaltos. O dinheiro era repassado para José Kemps Pereira de Araújo, conhecido como Alicate, preso em janeiro e apontado como um dos chefes da facção criminosa. Na quarta-feira, 15, Alicate foi transferido para o Presídio Federal de Mossoró, por ser apontado como um dos mandantes das ondas de violência que atingem o Rio Grande do Norte.