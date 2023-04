Polícia fecha ‘call center do crime’ e prende 14 pessoas no RJ

Imóvel era utilizado pelos suspeitos para praticarem golpes do falso empréstimo consignado em aposentados e pensionistas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro fechou nesta terça-feira, 25, mais um escritório utilizado por criminosos para aplicarem golpes do falso empréstimo consignado em aposentados e pensionistas. Pelo menos 14 suspeitos foram presas em flagrante. De acordo com a polícia, agentes se deslocaram até um endereço do bairro Pita, em São Gonçalo, onde funcionava o “call center do crime”. No local, os policiais encontraram diversas pessoas oferecendo empréstimos consignados e renovação de contratos fraudulentos, através de contatos telefônicos. Segundo a corporação, um dos suspeitos detidos era o responsável pelo sistema de informática utilizado pela quadrilha. Ainda segundo a polícia, o homem também é suspeito de implementar o sistema em escritórios semelhantes em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e em São Paulo. O rapaz também é investigado por ministrar cursos e treinar membros de outras organizações criminosas. Segundo as investigações, o sistema permite que o golpista consiga obter acesso a um banco de dados de clientes bancários, analisar empréstimos e margem disponível. Desta forma, o criminoso conseguia ludibriar a vítima com supostas vantagens. “Geralmente, a vantagem oferecida seria de refinanciar o valor do empréstimo com juros menores, diminuindo o valor da parcela. No entanto, fraudulentamente, um novo empréstimo era contratado sem a anuência da vítima”, informou a polícia. As investigações prosseguem. A corporação busca identificar duas pessoas apontadas como chefes dos escritórios e até de empresas envolvidas no esquema.