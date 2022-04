Polícia Federal afirma que não encontrou indícios de estupro e assassinato em terra Yanomami

Órgão alega que realizou investigações no local juntamente à Fundação Nacional do Índio, o Ministério Público Federal, o Exército e a Força Aérea Brasileira

Divulgação/Polícia Federal Helicóptero da Polícia Federal que auxiliou na operação em solo Yanomami



A Polícia Federal (PF) divulgou uma nota nesta quinta-feira, 28, em que afirma não ter encontrado indícios de estupros ou mortes por afogamento na Terra Indígena Yanomami. Em nota divulgada, o órgão informa que realizou “levantamentos de informações com indígenas da comunidade” e que não há vestígios de crimes contra mulheres e crianças na localidade, conforme denúncias realizadas para o Conselho Distrital de Saúde Indígena. De acordo com o documento, as equipes finalizaram as diligências às 19h desta quinta e retornaram à Boa Vista/PR. O comunicado ressalta, ainda, que foram equipes da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), da Fundação Nacional do Índio (Funai), do Ministério Público Federal (MPF), do Exército e da Força Aérea Brasileira integraram a operação realizada pela PF.

Confira a nota na íntegra:

A Polícia Federal, o MPF, a FUNAI e a SESAI informam que se deslocaram, com o apoio do Exército e da Força Aérea brasileira, nas datas de hoje (28/4) e ontem (27/4), até a aldeia Arakaça, na Região do Waikás, com o fim de cumprir com suas funções institucionais, para averiguar relatos de eventuais crimes dos quais teriam sido vítimas mulheres e crianças indígenas da localidade, conforme narrado em ofício encaminhado pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena.

Após extensas diligências e levantamentos de informações com indígenas da comunidade, não foram encontrados indícios da prática dos crimes de homicídio e estupro ou de óbito por afogamento, conforme narrados na denúncia em epígrafe. As equipes, portanto, ainda estão em diligência em busca de maiores esclarecimentos.

As instituições reafirmam o comprometimento no cumprimento de suas atribuições e ressalta que todas as denúncias recebidas são devidamente apuradas.

Atualização (28/4, às 19h): finalizadas as diligências in loco, as equipes retornaram, ao final da tarde de hoje, à Boa Vista/RR.