Polícia Federal desencadeia 20ª fase da Operação Lesa Pátria e cumpre dois mandados de prisão preventiva

Dez pessoas investigadas pelos atos de 8 de Janeiro são alvos da PF nesta terça-feira; agentes também realizam busca e apreensão na ação realizada na Paraíba e em Mato Grosso

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/01/2023 STF destruído no dia seguinte aos ataques de 8 de Janeiro. com destaque para a estátua da Justiça com a pichação "perdeu mané"



Na manhã desta terça-feira, 21, a Polícia Federal iniciou a 20ª fase da Operação Lesa Pátria, visando identificar e responsabilizar pessoas que participaram da depredação de prédios públicos nos atos de 8 de Janeiro, em Brasília. Na ocasião, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos, resultando em atos de violência e danos generalizados contra as instituições. As autoridades planejam a execução de medidas rigorosas contra dez indivíduos que estão sob investigação, incluindo duas prisões preventivas e dez mandados de busca e apreensão, todos autorizados pelo Supremo. As ações estão sendo realizadas nas cidades de João Pessoa (PB), Cabedelo (PB), Bayeux (PB), Mirassol do Oeste (MT) e Cáceres (MT). Os crimes em apuração incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido, além de infrações previstas na lei antiterrorismo.