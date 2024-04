Polícia Federal encontra fuzil em veículo utilizado pelos fugitivos de Mossoró

PF e Guarda Municipal de Marabá apreenderam um fuzil 5.56, dois carregadores e 55 munições; arma estava carregada e em condições de efetuar disparos

A Polícia Federal encontrou, na manhã deste sábado (6), um fuzil 5.56, dois carregadores e 55 munições em um dos veículos utilizados pelos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró (RN) numa operação com o apoio da Guarda Municipal de Marabá (PA). O fuzil foi localizado no carro que transportava um dos recapturados, com a utilização de um cão farejador do Canil da Guarda Municipal de Marabá treinado para rastrear armas. Os detentos Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento ficaram 50 dias foragidos e foram recapturados em Marabá, no Pará, a cerca de 1.600 km de Mossoró, no dia 4 de abril. No dia da recaptura, a PF já havia apreendido uma outra arma com um dos fugitivos. Os dois foram transferidos de volta para o presídio de Mossoró durante a madrugada de sexta (5) e estão em celas separadas com monitoramento pesado.

Originários do Acre, eles estavam na penitenciária potiguar desde setembro de 2023 e fazem parte do Comando Vermelho, uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Os detentos conseguiram fugir do presídio de segurança máxima em 14 de fevereiro ao abrir um buraco atrás de uma luminária na prisão e cortar duas cercas de arame utilizando ferramentas de uma obra em andamento no local. Esta foi a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal.

A operação de captura custou ao governo brasileiro R$ 6 milhões, uma média de R$ 121 mil por dia, informou o Ministério da Justiça nesta sexta-feira (5). Mais de 600 policiais, incluindo cem da Força Nacional, foram mobilizados na operação que contou com o uso de helicópteros e drones com visão noturna e mapa de calor, além de cães farejadores envolvidos na operação. O valor inclui também gastos de passagens, diárias, combustíveis, manutenção e operações áreas para os agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Força Penal Nacional.