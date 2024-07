Polícia Federal faz operação para combater extração ilegal de areia na Baixada Fluminense

Investigações começaram em agosto de 2023, quando uma ação conjunta entre a PF e o Inea constatou a operação ilegal de um areal sem licença

Reprodução/Polícia Federal Imagem aérea feita pela Polícia Federal em Seropédica, na Baixada Fluminense



A Polícia Federal lançou na manhã desta quinta-feira (4) a Operação Dunas, com o objetivo de combater a extração ilegal de areia em Seropédica, na Baixada Fluminense. A operação contou com a participação de policiais da Delegacia de Meio Ambiente (DMA), do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core) e de fiscais do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em Seropédica e na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. As investigações começaram em agosto de 2023, quando uma ação conjunta entre a PF e o Inea constatou a operação ilegal de um areal sem licença, utilizando maquinários pesados como dragas flutuantes, caminhões e retroescavadeiras. Equipamentos foram apreendidos na ocasião. Descobriu-se que a extração ilegal ocorria desde 2012, gerando um faturamento bruto de aproximadamente R$ 29 milhões.

Além da extração ilegal, a comercialização da areia também ocorria de forma criminosa, com uso de documentos públicos falsificados para dar aparência de legalidade ao negócio. Mesmo após a fiscalização de 2023, a empresa continuou operando ilegalmente, agravando o afloramento do lençol freático da região. O empreendimento estaria registrado em nome de familiares do principal investigado, mas ele seria o verdadeiro administrador. O principal investigado, preso em flagrante, responderá pelos crimes de usurpação de bens da União, uso de documento público falso, falsidade ideológica em documento público e crimes ambientais. As penas para esses crimes variam de detenção de seis meses a cinco anos, além de multas.