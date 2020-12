Polícia Federal prende cinco suspeitos de participar do assalto em Criciúma

De acordo com comandante, o envolvimento de cada suspeito está sendo investigado

GUILHERME HAHN/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Polícias Civil, Rodoviária Federal e Federal estão buscando informações dos criminosos



Na noite desta quarta-feira, 02, a Polícia Federal de Santa Catarina prendeu cinco homens suspeitos de participação no assalto à uma agência do Banco do Brasil na segunda-feira em Criciúma. Segundo o comandante Fraga da Polícia Militar, a ocorrência está em andamento e ainda estão sendo investigados os nomes e identidades dos presos, históricos e fichas policiais e qual seria o envolvimento de cada um na ação. As prisões foram feita duas em Porto Alegre e três na cidade de Torres. Também nesta quarta, agentes da Polícia Civil de São Paulo prenderam uma auxiliar de limpeza de 31 anos que é suspeita de ter participado do assalto.

Segundo a Polícia paulista, a suspeita foi localizada no bairro de Jardim Reimberg, zona sul da capital paulista, após uma denúncia anônima. A denúncia informava a presença de armas e munições dentro de um imóvel. Na casa, os agentes encontraram dois carregadores de pistola calibre 9mm, seis tijolos de cocaína, oito celulares, uma caixa com espoletas de acionamento de explosivos e três bolsas de viagem. Um carro, estacionado diante da casa onde a mulher foi presa, também foi revistado pelos agentes, que encontraram um galão de combustível com diversos cartuchos de fuzil calibre 7.62 mm e um celular. Os objetos, a munição, as drogas e o carro foram apreendidos e a mulher foi presa em flagrante.