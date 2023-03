Polícia Federal prende dupla que aplicava golpes em caixas eletrônicos de Curitiba

Criminosos usavam dispositivo que prendia o cartão das vítimas e as induzia a ligarem para falsa central de atendimento

Divulgação/Polícia Federal Polícia Federal exibe dinheiro, cartões e celulares apreendidos com suspeitos



Foram pesos neste domingo, 26, dois suspeitos que usavam as dependências de agências da Caixa Econômica Federal em Curitiba e na região metropolitana para aplicar golpes. O ardil da dupla funcionava da seguinte maneira: primeiro, eles colavam adesivos perto dos caixas eletrônicos, visíveis aos olhos de possíveis vítimas. Quando um cliente do banco tentava fazer alguma operação no autoatendimento (como sacar dinheiro ou verificar o saldo), um dispositivo conhecido como “chupa-cabra” fazia o cartão ficar preso. A vítima, então, ligava para um telefone que constava nos adesivos e falava com um falso funcionário da Caixa. O bandido tentava extrair informações bancárias para poder usar o cartão. A Polícia Federal identificou os suspeitos no momento em que um deles falava ao telefone na falsa central de atendimento. Ambos foram presos em flagrante. Um deles estava tentando efetuar um saque dentro de um mercado. Os dois foram indiciados pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. As penas podem chegar a oito anos de reclusão. Os nomes não foram divulgados.