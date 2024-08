Polícia Federal prende Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, por corrupção

Segundo informações da PF, Duque possuía um mandado de prisão definitiva, resultante de uma sentença que o condenou a 39 anos

Agência Brasil Ex-diretor de Serviços da Petrobras, Renato Duque



A Polícia Federal prendeu na manhã deste sábado (17) Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, que estava foragido. O homem de 69 anos, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, foi localizado no bairro Niterói, em Volta Redonda, na região Sul Fluminense. Segundo informações da PF, Duque possuía um mandado de prisão definitiva, resultante de uma sentença que o condenou a 39 anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. Após a captura, ele foi levado para o sistema prisional do estado. Em outras notícias, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro realizará uma investigação minuciosa para identificar ‘candidatos do crime’ antes das próximas eleições. Além disso, a cidade implementará a primeira motofaixa, e informações sobre outras vias que receberão a faixa azul também serão divulgadas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Sarah Américo