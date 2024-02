Polícia Federal prende suspeito de abusar sexualmente de criança de 7 anos

Investigações tiveram início no começo de fevereiro, a partir de uma denúncia da mãe da vítima

Polícia Federal/ Divulgação Investigado armazenava arquivos de pornografia infantil, contendo vídeos da vítima e de outras crianças



A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante na manhã desta sexta-feira, 23, um homem de 32 anos acusado de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos na cidade de Confresa, Mato Grosso. As investigações fazem parte da Operação Vulnerable, que tem o objetivo de reprimir o abuso sexual infantil e tiveram início no começo de fevereiro, a partir de uma denúncia da mãe do menino. Durante o cumprimento do mandato de busca e apreensão, os policiais encontraram arquivos de pornografia infantil contendo vídeos da vítima e de outras crianças. A vítima foi ouvida pelos policiais em “Depoimento Especial”, que é o procedimento específico adotado para a oitiva de crianças, e reforçou as informações repassadas pela mãe. O investigado poderá cumprir até 19 anos de prisão.