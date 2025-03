Polícia Federal prende traficante espanhol em Florianópolis

Indivíduo, que estava foragido desde 2019, é alvo de um mandado da Interpol; STF também deu luz verde para o processo de extradição do criminoso

Divulgação/Polícia Federal Operação que culminou na detenção do suspeito contou com a colaboração da Polícia Militar



A Polícia Federal realizou a prisão de um traficante espanhol em uma luxuosa mansão localizada em Florianópolis, Santa Catarina. O indivíduo, que estava foragido desde 2019, é alvo de um mandado da Interpol e enfrenta sérias acusações, incluindo tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Ele possui um patrimônio significativo no Brasil, o que chamou a atenção das autoridades. A operação que culminou na detenção do suspeito contou com a colaboração da Polícia Militar e apoio de agências internacionais.

A prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também deu luz verde para o processo de extradição do traficante. As investigações revelaram que ele está envolvido em atividades criminosas que vão além do tráfico, incluindo falsificação de documentos.

Além das acusações de tráfico e lavagem de dinheiro, o homem também é investigado por sua participação em uma organização criminosa.

