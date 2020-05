PF apura desvios na Saúde do RJ e cumpre mandados na casa de Witzel

Palácio das Laranjeiras, residência de Witzel, foi alvo de operação policial



Agentes da Polícia Federal de Brasília foram ao Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel, na manhã desta terça-feira (26). Quatro carros foram vistos no local.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão na Operação batizada de Placebo nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

A investigação mira possíveis fraudes e indícios de desvios de recursos públicos nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus. O esquema de corrupção envolveria uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde.

Oficiais cumprem mandados em diversos endereços do Rio de Janeiro: como no Leblon e na Rua Professor Valadares, no Grajaú, onde morava Witzel antes de ser eleito.