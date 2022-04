Polícia identifica falso entregador suspeito de matar jovem durante roubo em SP

Agentes encontraram um revólver e material semelhante ao utilizado no assalto em endereços ligados ao suposto autor do crime

Agência Brasil Polícia Civil identificou o suspeito de ser o autor do crime



A Polícia Civil identificou o suspeito de ser o falso entregador que matou Renan Silva Loureiro, de 20 anos, durante um roubo no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) ainda não divulgou a identidade do suposto autor do crime. Buscas foram realizadas em dois endereços ligados ao suspeito nesta quarta-feira, 27. A polícia encontrou um revólver, uma bolsa, uma jaqueta e capa de chuva, material semelhante ao utilizado no roubo. Também foram encontrados vários cartões de memória de celulares, possivelmente provenientes de roubo.

Na última segunda-feira, 25, Renan e a namorada passavam pela rua Rua Freire Farto, no Jabaquara, quando foram abordados por um motoqueiro que usava uma mochila de entregador de aplicativo. Ele anunciou o assalto, pegou os celulares do casal e, antes de fugir, atirou contra o jovem, que morreu no local. A Polícia Civil afirmou que as buscas prosseguem para prender o suspeito.