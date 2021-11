Polícia identifica mais uma vítima do rompimento da barragem de Brumadinho

Autoridades de Minas Gerais identificaram mais uma das vítimas da tragédia que matou 270 pessoas em janeiro de 2019

Bombeiros/Minas Gerais Ainda existem 7 pessoas que seguem desaparecidas



A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) identificou mais uma vítima fatal do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. O acidente envolvendo a multinacional Vale aconteceu em janeiro de 2019 e causou 270 mortes. A identidade da nova vítima não foi revelada pela Polícia até o momento. De acordo com a PC-MG, a identificação foi feita através do trabalho do Instituto de Criminalística da corporação, que analisou amostras de DNA encontradas no corpo da vítima. Até hoje, o total de identificações feitas pela Polícia é de 363. Entretanto, ainda existem sete pessoas que estão desaparecidas. A última vítima havia sido identificada em outubro deste ano, quase três anos após a tragédia. “Durante todo esse tempo houve duas paradas: em março de 2020 e março de 2021 pela questão da pandemia. Fora essas paradas, ficamos em operação usando diversos critérios, estudos para nos levar aos locais onde exista maior probabilidade de encontro das vítimas ainda não localizadas”, afirmou à Jovem Pan o Major Ivan Neto na época da identificação de outubro.