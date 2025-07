Polícia identifica suspeito de matar empresário no Autódromo de Interlagos

Adalberto Amarilio dos Santos Júnior desapareceu no dia 30 de maio; corpo foi encontrado três dias depois em um buraco nos arredores do local

Arquivo Pessoal Corpo de Adalberto foi encontrado três dias depois, em um buraco de 3 metros de profundidade por 45 cm de largura na parte mais larga



A Polícia Civil de São Paulo realiza buscas na manhã desta sexta-feira (18), para prender um possível envolvido no assassinato do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Júnior, encontrado morto dentro de um buraco de obra, no Autódromo de Interlagos, no dia 3 de junho deste ano. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os mandados de busca e apreensão relacionados ao caso estão sendo cumpridos por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “Mais informações serão fornecidas ao término dos trabalhos”, diz, em nota.

A reportagem apurou que o suspeito seria um dos seguranças que trabalharam no encontro de motos realizado no autódromo, na noite em que Adalberto desapareceu. Ele e outros seguranças foram conduzidos à delegacia e prestam depoimentos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Relembre o caso

O empresário sumiu no dia 30 de maio, depois de participar do evento. O corpo foi encontrado três dias depois, em um buraco de 3 metros de profundidade por 45 cm de largura na parte mais larga. A perícia indicou que ele morreu por asfixia. O empresário tinha 35 anos, era casado e dono de uma rede de óticas.

*Com informações do Estadão Conteúdo