Polícia identifica suspeito de ter incendiado morador de rua em São Paulo

Reprodução Carlos Roberto Vieira da Silva, 39, chegou a ser internado no Hospital Municipal do Tatuapé com 70% do corpo queimado, mas morreu na manhã desta segunda-feira.



A Polícia Civil de São Paulo identificou o rosto do suspeito de ter incendiado um morador de rua na madrugada do último domingo (5) na Mooca, bairro da zona leste de São Paulo.

De acordo com o delegado Glaucos Vinicius Silva, o suspeito ainda não foi preso e não se sabe seu nome, apenas um apelido, que não foi divulgado para não prejudicar a investigação. Policiais estão mobilizados nas ruas para localizá-lo.

A polícia investiga se a morte de Carlos tem como motivação alguma desavença dele com algum vizinho ou outro qualquer morador de rua.

Câmeras de segurança mostram um homem usando roupas pretas fazendo uma pequena fogueira onde o morador de rua dormia na esquina das ruas Celso de Azevedo Marques com a rua Etiópia. Logo depois, o suspeito joga o que parece um combustível e provoca uma explosão. No local, foram encontrados um isqueiro e um galão de gasolina, que estão sendo periciados.

O corpo do morador de rua já foi liberado pelo Instituto Médico Legal e será encaminhado para Sergipe, terra natal da vítima, onde será realizado o velório.

O caso é investigado pelo 18º DP e será classificado como homicídio.