Polícia investiga furto de carros durante show do Maroon 5 em São Paulo

Crimes aconteceram enquanto a banda liderada por Adam Levine se apresentou na capital paulista na terça-feira, 5

A Polícia Civil está investigando roubos realizados nas proximidades do Allianz Parque, em São Paulo, durante o show da banda americana Maroon 5, realizado na última terça-feira, 5. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a Polícia Militar atendeu quatro ocorrência de furto de veículos nas proximidades do estádio enquanto acontecia a apresentação musical. De acordo com o órgão, as vítimas registraram os boletins de ocorrência através da delegacia eletrônica. As autoridades estão fazendo diligências no local para tentar identificar os membros do grupo responsável por furtar os veículos e para recuperar os automóveis. A SSP-SP não informou se algum suspeito foi detido até o momento ou se algum veículo foi encontrado. O caso está sendo investigado pelo 23º DP (Perdizes).