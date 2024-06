Polícia investiga morte de homem em SP após procedimento ‘peeling de fenol’

Jovem tinha 27 anos; clínica fica na zona sul da capital paulista e pertence a influenciadora, que não foi localizada para prestar depoimento

Jovem faleceu após fazer procedimento de 'peeling de fenol'



Um trágico incidente ocorreu em uma renomada clínica de estética na zona sul de São Paulo, gerando ampla repercussão e preocupação. Um jovem de 27 anos, durante um procedimento de “peeling de fenol”, veio a falecer. O procedimento, conhecido por sua eficácia na redução de manchas e rugas, envolve a aplicação de um composto orgânico ácido que provoca uma reação inflamatória na pele. A clínica, pertencente à influenciadora e esteticista Natália Becker, que agora se encontra sob investigação policial. Natália ainda não foi localizada. As autoridades suspeitam que a causa da morte tenha sido um choque anafilático, uma reação alérgica grave que pode ser fatal. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e aguarda resultados de exames para determinar a causa da morte.

Este lamentável evento trouxe à tona a discussão sobre a segurança dos procedimentos estéticos, prática que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. O país é conhecido por ocupar a segunda posição mundial em número de procedimentos estéticos, ficando atrás apenas da Coreia do Sul. A morte do jovem gerou um debate sobre os riscos associados a essas intervenções e a influência das redes sociais e da mídia na promoção de padrões de beleza muitas vezes inatingíveis.

A tragédia em São Paulo destaca a importância de uma regulamentação mais rigorosa dos procedimentos estéticos e da conscientização sobre os riscos que essas práticas podem representar.