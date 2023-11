Polícia liberta idosos mantidos em cárcere privado em Mato Grosso

Segundo a polícia, as vítimas foram mantidas reféns em uma fazenda, onde foram torturadas; ninguém foi preso até o momento

A Polícia Civil do Mato Grosso libertou, neste sábado, 4, um casal de idoso que foi mantido em cárcere na cidade de Canarana, a 643 km de Cuiabá, capital do Estado. Segundo a polícia, as vítimas foram mantidas reféns em uma fazenda, na zona rural do município. Ambos foram torturados pelos criminosos que fugiram do local. Ninguém foi preso até o momento. Uma das vítimas, de 70 anos, estava debilitada e apresentava diversos ferimentos e perfurações provocadas por facas, além de lesões causadas por choque elétrico. A ação começou após uma denúncia do desaparecimento de uma mulher de 38 anos, ocorrido no último domingo, 29. No decorrer das investigações, a polícia descobriu que a mulher desaparecida foi levada para uma fazenda sob a justificativa de que faria serviços de manicura e receberia R$ 500,00 como pagamento. De acordo com a corporação, os policiais foram até a fazenda e escutaram gemidos e pedidos de socorro. O casal, que é proprietário da fazenda, estava em quatro sobre a cama, em estado de choque. De acordo com informações recolhidas pela polícia, as vítimas eram mantidas reféns desde a última segunda-feira e foram obrigados a efetuar diversas transações bancárias para os suspeitos. Eles também foram obrigados a fornecer cartões bancários com as senhas para que os criminosos fizessem saques. Os suspeitos fugiram do local após perceberem a presença dos policiais. Segundo a polícia, eles foram identificados. Os idosos foram levados para atendimento médico em um hospital da cidade. A polícia informou que mulher, de 38 anos, ainda não foi localizada. A polícia informou que trabalha com a hipótese de que ela foi levada para uma emboscada na fazenda e a motivação é também objeto da investigação. O caso segue sendo investigado.