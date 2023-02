Polícia Militar apreende mais de R$ 130 mil dentro de um balde em Campinas

Além disso, os policiais apreenderam drogas, balanças de precisão, anotações de contas do tráfico e um veículo; ninguém foi preso até o momento

Divulgação/Baep Baep apreendeu grande quantidade de dinheiro em Campinas



A Polícia Militar (PM) apreendeu mais de R$ 130 mil dentro de um balde localizado em um terreno baldio, no bairro Vila Rica, em Campinas, interior de São Paulo, nesta sexta-feira, 10. Até o momento ninguém foi preso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais militares faziam um patrulhamento na região quando observaram diversas pessoas dentro de um imóvel na Rua Antimônio. As pessoas se dispersaram ao notar a presença dos policiais. Ainda segundo a SSP, os policiais encontraram um balde plástico dentro de uma caçamba contendo uma grande quantia em dinheiro, que segundo o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) era de R$ 130.354,00 em espécie. Segundo o Baep, foram apreendidos ainda drogas, balanças de precisão, anotações da contabilidade do dinheiro e comprovante de depósito bancário provenientes do tráfico, além da chave de um carro e contas de água do imóvel, alvo da denúncia.

Segundo o Baep, a residência era totalmente fechada e impossibilitava uma visualização mais ampla em seu interior. Um veículo foi encontrado na frente da residência em estado de abandono, segundo informou a polícia. Foi quando os policiais receberam uma denúncia anônima informando que uma pessoa havia deixado algo em uma caçmaba na Rua Cobre, próxima da residência. Os policiais se deslocaram até o local mencionado e encontraram o dinheiro. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto e veículo no 6º DP de Campinas.