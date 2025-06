Polícia Militar de São Paulo reforça efetivo para a Marcha Para Jesus 2025

Atendimento nas delegacias e plantões policiais serão ampliados na capital paulista

Paulo Pinto/Agencia Brasi - 30/05/2024 Marcha para Jesus deve reunir mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo



A Polícia Militar vai empenhar mais de 900 policiais para garantir a segurança dos participantes da Marcha Para Jesus 2025. A 33ª edição do evento ocorrerá no nesta quinta-feira (19), no feriado de Corpus Christi, em São Paulo. A Polícia Civil vai reforçar o atendimento nas delegacias e plantões policiais. Um dos maiores eventos do gênero no país, a Marcha deve reunir mais de 1 milhão de pessoas. Para garantir que todos os fiéis e demais participantes não tenham nenhuma intercorrência, a Polícia Militar realizará a operação “Marcha para Jesus 2025”, com policiais militares em 122 viaturas.

A caminhada dos fiéis vai começar na Avenida Tiradentes, saindo da estação Luz, seguindo até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próxima ao Campo de Marte, na zona norte. Além do policiamento de área, serão mobilizadas unidades especializadas — como choque (Rota, Gate, Cavalaria e Rocam) —, trânsito, rodoviária, comando de aviação e bombeiros durante todo o percurso de aproximadamente 3,5 quilômetros.

A concentração está prevista para às 7h. A partir das 10h, os fiéis farão o percurso, que vai começar na Avenida Tiradentes, saindo da estação Luz, seguindo até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próxima ao Campo de Marte, na zona norte. O evento está previsto para terminar às 20h. A PM também contará com a utilização de câmeras fixas e móveis, torres de observação, utilização de gradis para o controle de fluxo de pessoas e policiamento na área imediata do evento, além do emprego otimizado de drones, com conexão em tempo real de monitoramento através do Muralha Paulista.

Polícia Civil

Para a Marcha 2025, a Polícia Civil vai reforçar o atendimento nas delegacias e plantões policiais. A equipe da Divisão Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur) também reforçará o efetivo para atender a toda população. O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) atuará no policiamento preventivo especializado na área, com foco nos furtos e roubos de celulares e outros crimes patrimoniais. Além disso, o Serviço Aerotático (SAT) também apoiará as equipes em solo na área do evento nos horários de maior concentração de público.