Polícia Militar detém chefe do PCC em Operação Degola em Sorocaba

A Polícia Militar, por meio das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, deteve na quarta-feira (11), em Sorocaba, um indivíduo considerado o chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Sorocaba, no interior de São Paulo. A operação, denominada Degola, foi realizada em colaboração com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo. A identidade do detido não foi divulgada. A operação teve início na tarde de quarta-feira, com a execução de oito mandados de busca e apreensão direcionados a líderes da facção criminosa. Esses indivíduos estavam envolvidos em um plano para resgatar Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, que se encontra preso em uma penitenciária de segurança máxima em Brasília. A Rota conseguiu desmantelar essa estratégia, que incluía a formação de um grupo para realizar o resgate.

As investigações revelaram que a liderança do PCC estava engajada em atividades ilícitas, como tráfico de drogas e posse de armas de fogo. A operação também está relacionada a disputas internas pelo poder dentro da facção. Os mandados de busca foram autorizados pela Justiça Criminal de Sorocaba e estão sendo cumpridos na área. De acordo com as apurações do Gaeco, o alvo da operação havia sido designado para liderar uma divisão conhecida como ‘Restrita Tática’. Essa ramificação é responsável por planejar resgates de líderes encarcerados e organizar ataques contra as forças de segurança em São Paulo.

