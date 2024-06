Polícia Militar diz que cinco pessoas morreram em operação policial no Complexo da Maré

Quatro suspeitos e um policial foram a óbito durante troca de tiros na comunidade da zona norte do Rio de Janeiro

PEDRO TEIXEIRA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Enterro do sargento Jorge Cruz, do Bope, no cemitério do Jardim Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro



Uma megaoperação policial realizada no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, terminou com um saldo de cinco mortes, segundo balanço atualizado divulgado pela Polícia Militar — inicialmente, haviam sido divulgados três óbitos. Dentre eles encontram-se dois suspeitos, de 29 e 21 anos, que foram identificados, além de outros dois cujas identidades permanecem desconhecidas. A operação também resultou na morte do terceiro sargento Jorge Cruz, do Bope, de 32 anos, que deixou uma esposa e três filhos. Este incidente eleva o número de agentes de segurança alvejados neste ano para mais de 40, com cerca de 15 fatalidades, a maioria policiais militares. A intensificação da violência nos últimos dias gerou uma onda de paralisação nas atividades diárias dentro do Complexo da Maré. A comunidade escolar foi uma das mais afetadas, com milhares de estudantes de escolas estaduais e municipais sem aulas.

Além disso, o atendimento em unidades de saúde foi comprometido, impactando diretamente no bem-estar dos moradores. Estes, em sua maioria pessoas distantes das atividades do tráfico, encontraram dificuldades para realizar deslocamentos básicos, seja para entrar ou sair de suas residências. Apesar do clima de tensão, relatos indicam uma aparente calmaria na região após dois dias de confrontos intensos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga