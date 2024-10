Polícia Militar ‘estoura’ cativeiro na zona norte de São Paulo e resgata duas vítimas de sequestro relâmpago

Dois suspeitos foram presos e uma arma apreendida; vítimas foram liberadas sem ferimentos

Reprodução/Polícia Militar Imagem do cativeiro descoberto pela polícia paulista



A Polícia Militar de São Paulo resgatou dois homens sequestrados por uma quadrilha especializada em transferências via Pix, em uma operação rápida no bairro Lauzane Paulista, na zona norte da capital. As vítimas passaram a noite anterior em cativeiro, sob ameaças dos criminosos. Durante a ação, dois suspeitos foram presos e uma arma apreendida. As vítimas foram liberadas sem ferimentos, graças à intervenção imediata da polícia. A ocorrência foi registrada no 72º Distrito Policial, onde mais, mais tarde, a polícia promete fornecer detalhes do crime à imprensa.

Publicado por Felipe Cerqueira