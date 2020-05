Polícia cumpre mandados em operação contra ‘rachas’ no RJ

Agência Brasil As investigações começaram há cerca de um mês, após um racha envolvendo 26 veículos ser realizado na rodovia BR-040



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil cumprem nesta quinta-feira (28) 23 mandados de busca e apreensão de veículos usados em rachas, como são chamadas as corridas automobilísticas ilegais, em rodovias do Rio de Janeiro. As equipes também estão sendo cumpridos 24 mandados em residências dos suspeitos de envolvimento com a prática.

As investigações começaram há cerca de um mês, após um racha envolvendo 26 veículos ser realizado na rodovia BR-040, entre Petrópolis e Itaipava, na Região Serrana. Durante a competição, um dos carros capotou e o motorista fugiu do local por não ter habilitação, solicitando a remoção do carro antes da chegada da perícia.

Segundo a Polícia Civil, ao longo do percurso entre Petrópolis e Itaipava tiveram as disputas em alta velocidade e com a realização de manobras perigosas. A identificação dos suspeitos foi feita com o apoio da PRF. Também foi identificado um canal em uma rede social, onde os envolvidos postavam vídeos das competições ilegais.

*Com informações da Agência Brasil