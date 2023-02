Polícia paraguaia prende líder do PCC durante operação na fronteira com o Brasil

Brasileiro era o principal alvo da operação efetuada em conjunto com a Polícia Federal

Divulgação/Senad "Cara Gorda" foi preso durante operação no Paraguai



Policiais da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad) prenderam nesta sexta-feira, 3, Orlandino César Moreira, conhecido como “Cara Gorda”, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) durante operação na fronteira com o Brasil. Segundo a Senad, quatro mandados de buscar a apreensão foram cumpridos. Foram apreendidos drogas, armas e veículos. Ele é acusado de chefiar o tráfico de drogas e armas de Salto del Guairá para o Rio de Janeiro. A operação teve apoio da Polícia Federal (PF) brasileira. Cara Gorda possui vários mandados de prisão no Brasil e suas penas passam dos 30 anos. Segundo a Senad, o passado de Moreira inclui fuga de uma prisão e uma tentativa frustrada de resgatar presos. Ele tinha sido detido em 2016 pelo Departamento de Investigações Policiais e foi transferido para o Brasil após determinação de um Juiz de Curitiba. Entretanto, ele acabou se refugiando no Paraguai. A Senad divulgou um vídeo pelas redes que mostra o momento em que o brasileiro é capturado. Veja o vídeo abaixo: