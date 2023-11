Polícia prende dois estrangeiros fazendo lipoaspiração em clínica clandestina no RJ

Agentes chegaram no local no momento em que uma paciente passava pelo procedimento; espaço não possuía qualquer estrutura para eventuais intercorrências com os pacientes

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Dois homens estrangeiros foram presos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

Dois estrangeiros foram presos quando realizavam uma lipoaspiração em um clínica clandestina nesta terça-feira, 21, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Os presos são um médico peruano e um colombiano, que se passava por anestesista. Segundo a Polícia Civil, a ação foi desencadeada através de monitoramento de perfis que oferecem procedimentos estéticos de alta complexidade a preços populares na internet. O local já havia sido alvo de uma operação em junho do ano passado, quando os agentes encontraram materiais impróprios para consumo. Segundo a corporação, a dupla foi preso quando iniciava um procedimento de lipoaspiração em uma paciente, que estava sedada. De acordo com a polícia, o colombiano tentou dissimular e sair da sala de cirurgia retirando o jaleco que usava, mas foi contido pelos agentes. Em uma outra sala, outra paciente estava se repousando após passar pelo procedimento. Além de lipoaspiração, a clínica realizava mamoplastia e mastopexia, mas não possuía qualquer estrutura para eventuais intercorrências com os pacientes, como desfibrilador, equipamentos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ambulância. Os policiais encontraram ainda medicamentos e anestésicos conservados em geladeiras junto com alimentos e bebidas. Os nomes dos presos não foram revelados pela corporação. A ação teve a participação do serviço de perícias da Cidade da Polícia (SPCID-ICCE), fiscais do Conselho Regional de Odontologia (CRO) e agentes da Vigilância Sanitária de Nova Iguaçu (Suvisa).