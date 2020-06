Polícia prende dois homens com molotov e gasolina na Av. Paulista

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Os dois foram detidos e encaminhados ao 78º Distrito Policial



A Polícia Militar de São Paulo informou neste domingo (7) que prendeu dois indivíduos na Avenida Paulista, no início da tarde, portando coquetéis molotov, galão de gasolina, bastão de madeira, spray e garrafas, segundo a PM, usadas para a fabricação caseira dos coquetéis.

Os dois foram detidos e encaminhados ao 78º Distrito Policial, no bairro dos Jardins.

Nesse momento, Av. Paulista, 2150: Polícia Militar apreende coquetéis molotov, galão de gasolina, bastão de madeira, spray, garrafas (vidro e óleo de cozinha usados para a fabricação caseira dos coquetéis) 2 indivíduos detidos, conduzidos ao 78ºDP pic.twitter.com/j2kr8b0xle — POLÍCIA MILITAR – SP (@PMESP) June 7, 2020

Manifestantes realizaram neste domingo manifestações a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Já no Largo da Batata, foram organizados protestos contrários ao governo.