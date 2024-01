Polícia prende dois homens que agrediram voluntários do MBL na Avenida Paulista com faca e soco-inglês

Integrantes colhiam assinaturas para criação do ‘Partido Missão’; outros dois envolvidos conseguiram fugir

RAFAEL MAGALHÃES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Agressão contra voluntarios do MBL foi interrompida pela polícia



A polícia prendeu neste domingo, 28, dois homens com faca e soco-inglês, que agrediram voluntários que realizavam uma ação na Avenida Paulista para o MBL (Movimento Brasil Livre). As pessoas colhiam assinaturas para a criação do “Partido Missão”, quando quatro indivíduos os abordaram e informaram que tinham interesse em assinar, mas, na sequência, começaram a agredir os voluntários. “Hoje 4 militantes de esquerda armados com soco-inglês e FACA (apreendidos pela polícia) atacaram coletores da Missão na Avenida Paulista”, escreveu o partido nas redes sociais. “Os esquerdistas primeiro falaram que queriam assinar as fichas, então chamaram nosso partido de “fascista” e começaram as agressões. Por sorte a PM chegou rápido e prendeu dois deles”, acrescentaram.

Outros dois homens também estavam envolvidos na agressão, mas conseguiram fugir. Segundo o Partido Missão, eles vão acionar o TSE para que uma investigação seja realizada contra essas pessoas. O caso foi registrado como associação criminosa e homicídio. Nas redes sociais, Renan Santos, Coordenador Nacional do MBL, contou que a polícia interrompeu a agressão durante o ato. “Foi muita sorte ter os policiais ali, naquele instante, para evitar um desastre. A gravidade, por isso, permanece. Eles foram para matar”, escreveu.

