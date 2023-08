Polícia prende homem suspeito de levar duas marmitas com drogas e celulares para Centro de Ressocialização em MT

Crime ocorreu em outubro de 2022 e o homem não havia sido identificada desde então; polícia procura por possíveis envolvidos no crime

Divulgação/Polícia Civil Caso era investigado pela Polícia Civil desde outubro do ano passado



Um homem foi preso após levar duas marmitas com drogas e celulares para dentro do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), no Mato Grosso. O caso ocorreu em outubro de 2022 e era investigado desde então. O suspeito ainda não havia sido identificado. A prisão ocorreu nesta terça-feira, 15. Na ocasião, os policiais encontraram cerca de 500 gramas de maconha e sete aparelhos celulares. A Polícia Civil informou que o suspeito foi identificado após análise de imagens de câmeras de segurança. O suspeito deixou as marmitas em um banco. Ele vestia roupas semelhantes com as do reeducandos prestadores de serviços. Ainda de acordo com a corporação, foi constatado que homem responde pelo crime de tráfico de drogas. A corporação cumpriu um mandando de prisão preventiva e três de buscar e apreensão contra o suspeito. Contudo, a corporação informou que não foram localizados entorpecentes e aparelhos eletrônicos nos locais onde as buscas foram efetuadas. As investigações continuam visando identificar outros possíveis envolvidos neste crime. A prisão ocorreu no âmbito da Operação “Prato Feito”. O suspeito não teve a identidade revelada pela corporação.