Polícia prende nove pessoas em operação contra roubos de carros e cargas no RJ

Ao menos 18 veículos fora recuperados em quatro comunidades da Baixada Fluminense

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Polícia Civil faz operação contra roubos de carga e veículos



Nove pessoas foram presas em operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra roubos de carros e cargas, deflagrada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A menos 18 veículos foram apreendidos. A ação faz parte da Operação Torniquete. Segundo a Polícia Civil, agentes das delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis e de Cargas entraram nas comunidades do Corte 8, Mangueirinha, Santuário e Sapo. Segundo as investigações, as quatro comunidades são utilizadas pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) como bases operacionais. De acordo com a polícia, a facção usa as comunidades como armazenamento, transbordo e revenda de cargas roubadas para receptadores; clonagem e desmanche de veículos, além do uso dos automóveis roubados para deslocamento. Os criminosos fornecem armamento pesado, como fuzis, pistolas e granadas, para a prática de roubos de veículos e de cargas. Os alvos dos criminosos são bairros da zona sul, norte e oeste da capital fluminense, além dos municípios da Baixada Fluminense e Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana.

O Complexo da Mangueira é o local onde ocorre o maior número de transbordos de cargas e de recuperação de veículos roubados. Foi nesta comunidade onde dois policiais militares foram mortos durante uma operação na região, no dia 2 de junho. A ação ocorre baseada em dados de investigação e de inteligência das delegacias especializadas, analisados conjuntamente com informações do Instituto de Segurança Pública (ISP). Desde a criação da operação, foram 237 pessoas presas e 262 veículos recuperados, segundo a Polícia Civil.