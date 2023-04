Polícia prende quadrilha que aplicava golpes em aplicativo de namoro e liberta refém em SP

Suspeitos criavam contas falsas para marcar encontro com as vítimas; um menor foi apreendido

Divulgação/SSP Refém seria levado para um cativeiro pelos suspeitos, mas foi libertado pela Polícia Militar



Cinco suspeitos foram presos pela Polícia Militar de São Paulo nesta quarta-feira, 26, por integrarem uma quadrilha que aplicava o “Golpe do Tinder”, no Jaraguá, na zona norte da capital. Durante a ação, um homem de 49 anos, que era mantido refém, foi libertado. Os suspeitos tinham entre 19 e 36 anos. Um menor, de 15 anos, foi apreendido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais faziam um patrulhamento na região quando viram o momento em que um passageiro do banco de trás de um veículo se abaixou no momento em que a viatura se aproximava. A ordem de parada foi ignorada pelos suspeitos, mas foram acompanhados pelos agentes. Três foram detidos e outros dois conseguiram fugir a pé. A vítima foi encontrada no banco traseiro do automóvel. De acordo com a SSP, ela foi atraída através de um aplicativo de relacionamento e foi capturada pelo grupo ao chegar no local marcado para o encontro. Os presos confessaram o crime e disseram aos policiais que o homem seria levado para um outro local, usado para manter as vítimas em cativeiro. Um casal aguardava a chegada dos suspeitos. Segundo o órgão, todos os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados para a 33ª Delegacia de Polícia de Pirituba. Um dos suspeitos era procurado pela Justiça por um roubo praticado em 2019. O caso foi registrado como roubo e extorsão.