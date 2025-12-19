Jovem Pan > Notícias > Brasil > Polícia prende segundo suspeito de roubo de obras na Biblioteca Mário de Andrade

Polícia prende segundo suspeito de roubo de obras na Biblioteca Mário de Andrade

Investigadores já identificaram um terceiro envolvido no crime; as 13 gravuras de Matisse e Portinari seguem desaparecidas

  • Por Jovem Pan
  • 19/12/2025 10h39
Reprodução/Instagram Obras roubadas da exposição "Fotografia e vanguarda do MAM São Paulo", que foi alvo dos criminosos neste domingo (7), na Biblioteca Mário de Andrade. — Foto: Reprodução/Instagram Obras roubadas da exposição 'Fotografia e vanguarda do MAM São Paulo', que foi alvo dos criminosos, na Biblioteca Mário de Andrade

A polícia de São Paulo prendeu o segundo homem envolvido no roubo das obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade no início de dezembro. Ele foi detido temporariamente pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). As autoridades também já identificaram um terceiro suspeito e trabalham para localizá-lo.

Felipe dos Santos Fernandes Quadra, o primeiro a ser capturado, está preso desde o dia seguinte ao crime. Assim como seus parceiros, Quadra também foi identificado pelas câmeras da biblioteca e pelas outras que operam no centro de São Paulo.

Até o momento, as obras não foram recuperadas.

Invasão

Os criminosos levaram, no domingo, dia 7, oito gravuras de Matisse e cinco de Portinari. As obras faziam parte da exposição Do Livro ao Museu: MAM São Paulo e Biblioteca Mário de Andrade. Eles renderam uma vigilante e também um casal que visitava o local. Era o último dia do evento.

Quadra e seu parceiro agiram rapidamente, pegaram as peças e colocaram em sacolas. Imediatamente, saíram pela porta da frente da biblioteca.

A prefeitura de São Paulo acionou a Interpol, polícia internacional, para evitar que as peças sejam comercializadas no exterior.

*Com informações da Agência Brasil
Publicado por Nícolas Robert

